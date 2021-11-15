15-летний футболист сыграл в матче квалификации ЧМ-2022 и установил рекорд

Румынский полузащитник Сали сыграл в матче отбора на ЧМ-2022 в 15 лет и установил рекорд

Полузащитник сборной Румынии Энес Сали установил рекорд в матче квалификации чемпионата мира 2022 года против Лихтенштейна. Об этом сообщает Twitter Goal.news.

Во встрече, которая закончилась победой румын со счетом 2:0, игрок в возрасте 15 лет и 264 дней дебютировал в составе национальной команды. Он стал самым молодым футболистом, сыгравшим за европейскую сборную в официальном поединке.

Предыдущий рекорд установил норвежец Мартин Эдегор. Он провел первый официальный матч в составе национальной команды в возрасте 15 лет и 300 дней.

Сали родился в Канаде, он тренировался в академии клуба «Вудбридж Страйкерс», затем два года провел в школе «Барселоны». С нынешнего сезона полузащитник выступает за румынский «Фарул», в чемпионате страны он сыграл восемь матчей, в которых забил один мяч.