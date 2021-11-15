Женщина забеременела собственным внуком ради родившейся без матки дочери

В Австралии пережившая менопаузу 54-летняя Маре Арнольд стала суррогатной матерью и ради дочери забеременела собственным внуком. Об этом сообщает Daily Mirror.

У 28-летней дочери Арнольд диагностирован синдром Мейера — Рокитанского — Кюстера — Хаузера, который характеризуется врожденным отсутствием матки. При этом яичники могут развиваться и функционировать нормально. Из-за болезни она не могла выносить ребенка сама, поэтому ей и ее мужу понадобились услуги суррогатной матери. Пара нашла подходящую кандидатуру в Канаде, однако у плода не развились почки, поэтому беременность пришлось прервать.

Арнольд рассказала, что с болью в сердце наблюдала за мучениями дочери и решила пройти медицинское обследование, чтобы узнать, сможет ли она стать суррогатной матерью для собственного внука. Пережившей менопаузу женщине назначили лекарства, способные обратить этот процесс вспять. С четвертой попытки австралийка смогла забеременеть. Ожидается, что ребенок появится на свет в январе 2022 года с помощью кесарева сечения.

Ранее сообщалось, что в бразильском городе Флорианополис, штат Санта-Катарина, 53-летняя Росиклея де Абреу Карлсем стала суррогатной матерью и родила собственную внучку. Дочь бразильянки, 29-летняя Ингрид, была вынуждена отказаться от беременности из-за проблем со здоровьем.