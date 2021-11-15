Женщина четырежды виделась с мужем за два года брака и раскрыла секрет отношений

Вышедшая замуж за британца американка не видела мужа с 2019 года

Жительница США вышла замуж за иностранца, увиделась с ним всего четыре раза за два года брака и раскрыла секрет счастливых отношений. Об этом сообщает Daily Star.

Хизер Перриам познакомилась с 52-летним Стивом из Великобритании в 2012 году в онлайн-игре. На момент знакомства и мужчина, и женщина состояли в браке, поэтому сначала между ними возникла дружба. Вскоре отношения американки с прежним мужем начали портиться, и пара решила развестись. В этот нелегкий период ее поддерживал Стив. По словам женщины, тогда между ними и возникли романтические чувства.

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Влюбленных разделяли восемь тысяч километров, но расстояние не стало преградой, и пара регулярно виделась. В декабре 2019 года Перриам вышла замуж за Стива в Вашингтоне. После праздника новобрачные успели увидеться четыре раза, а потом началась пандемия COVID-19, и им пришлось перенести общение в онлайн.

Несмотря на восьмичасовую разницу во времени, муж и жена регулярно общаются и созваниваются. По словам Перриам, расстояние благоприятно сказывается на ее отношениях со Стивом, потому что каждый проведенный вместе момент становится особенно ценным. Всем, кто хочет начать отношения на расстоянии, женщина рекомендует не забывать о том, что главный секрет успеха в регулярном и глубоком общении.

В ближайшее время Перриам планирует переезд в Великобританию к возлюбленному.

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