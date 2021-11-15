Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа президента

Отмена указа бывшего президента Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера была необходима для приведения в порядок документов органов власти. Она не повлияет на отмену льгот в регионе. На этот вопрос ответили в управлении труда и занятости республики, пишет «Столица на Онего».

На данный момент действует большое количество документов о льготах для граждан, которые работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, где неоднократно вносились изменения, уточнили в управлении.

«В целях установления единообразия в принятии данных нормативных актов, правительством Российской Федерации проводится работа по разработке и принятию новых документов (а также отмене ранее принятых), регулирующих данный вопрос. В связи с чем, и был принят указ президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651», — говорится в соответствующем сообщении.

Отмечается, что отмена льгот в Карелии не предусмотрена никакими документами, поступавшими в регион из федерального центра.

12 ноября президент России Владимир Путин отменил указ экс-главы государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Согласно документу, с 1 января 2022 года отменяется указ от 20 декабря 1993 года, которым отдельные районы республики были приравнены к условиям проживания на Крайнем Севере. Помимо этого, из соответствующего перечня удалили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края.