Подсчитано число опасных для россиян коллекторов

В России работают 30 коллекторских агентств высокой категории риска, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Это 7,2 процента от общего числа компаний, находящихся в реестре профессиональных взыскателей.

К категории высокого риска относят коллекторов, которые хотя бы один раз за год грубо нарушили основной закон в сфере взыскания. К таким нарушениям, например, относятся применение к должникам физической силы, угрозы, уничтожение или повреждение имущества, а также контакт с россиянами после признания их банкротами.

По подсчетам ФССП, в категорию значительного риска попали девять юридических лиц, а среднего (неоднократное нарушение

правил частоты визитов и звонков) — пять. В целом доля опасных для россиян коллекторских компаний, к которым у приставов есть претензии, составляет 10,6 процента от общего количества.

Ранее Госдума приняла закон, который запрещает коллекторам общаться с родственниками, знакомыми или соседями должника. Взаимодействие будет возможно только при письменном согласии. Закон также предусматривает их право в любое время отозвать данное ранее согласие.