Возрожденный императорский балет показали в Красноярске

Премьера балета «Катарина или Дочь разбойника» Цезаря Пуни, который не показывали на театральных сценах мира почти 120 лет, прошла в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает портал «Наш Красноярский край».

Императорский балет был популярен в XIX веке, однако впоследствии был забыт. Возродить его решился худрук Красноярского театра оперы и балета Сергей Бобров. Отмечается, что материал для воссоздания постановки собирался из личных коллекций исследователей.

Одной из самых тяжелых задач из-за отсутствия видеоматериалов стала работа над хореографией. Ее постановкой Бобров и заслуженная артистка России Юлиана Малхасянц занимались, изучая книги о хореографии и газетные статьи XIX века. Костюмы артистов были сшиты по эскизам, разработанным для премьеры «Катарины» в 1888 году в Мариинском театре.

12 ноября сообщалось, что в Уфе открылась первая региональная программа театральной премии «Золотая маска». Ранее в том же месяце стало известно, что семь театральных постановок из Республики Татарстан поборются за победу в 20-ти номинациях премии.