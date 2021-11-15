Певица Manizha объявила о предстоящем замужестве

Певица, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев Manizha (Манижа Сангин) объявила о скором замужестве. Новостью о помолвке она поделилась в сторис своего Instagram.

«Я сказала "да"», — подписала исполнительница совместную фотографию с женихом, чье лицо она закрыла стикером. На безымянном пальце певицы можно заметить обручальное кольцо.

Как сообщает Life, избранником 30-летней знаменитости стал режиссер Ладо Кватания, который придумал концепцию ее номера с песней «Russian Woman» («Русская женщина») на Евровидении.

Ранее в московском офисе Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что Manizha стала первой российской артисткой, приглашенной на церемонию вручения Премии Нансена исполнить песню и поздравить лауреата. «Во втором куплете есть очень важные слова о том, что этот мир всегда будет для меня домом, несмотря на то, куда я попаду, что никакие границы и сложности этого не изменят», — отметила певица.