Королева Нидерландов вышла на публику в платье с декольте и вызвала споры в сети

Королева-консорт Нидерландов Максима посетила концерт голландской виолончелистки Харриет Крайг (Harriet Krijgh) в откровенном образе. Снимки публикует издание Daily Mail.

Папарацци засняли знаменитость вместе с мужем, королем Виллемом-Александром, в Норвегии, куда они отправились с государственным визитом. Максима появилась на публике в платье длины макси голубого цвета, оформленном глубоким декольте и многочисленными круглыми вырезами с золотой фурнитурой, которые частично оголяли ее тело.

Помимо этого, член королевской семьи надела туфли на высоком каблуке и различные украшения с бриллиантами. На размещенных кадрах видно, что женщина держит в руках золотистый клатч, а на ее лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках.

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Внешний вид королевы вызвал споры среди читателей издания. Так, одни восхитились ее образом в комментариях под снимками. «Как всегда шикарна!», «Очень интересное платье», «Красотка», «Необычный дизайн», «Интересно и не пошло», «Как всегда прекрасна», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали наряд Максимы. «Самый ужасный выход за долгое время!», «Ужасное платье, о чем она думала?», «Похоже на фильм ужасов», «Уродская фурнитура», «Поменяйте Максиме стилиста», «Какой кошмар!» — посетовали юзеры.

В мае 2020 года королева Нидерландов вышла в свет в дешевом наряде без маски и была обругана. Жена короля Виллема-Александра пообщалась с медицинскими работниками в рамках программы по оказанию поддержки пациентам с коронавирусом и их родственникам. Ее запечатлели в коричневом длинном платье H&M с широкими рукавами за 39 фунтов стерлингов (3782 рубля).