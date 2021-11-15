В Сирии нашли необычное применение оливкам

Жители сирийского города Арманаз нашли необычную и экологически чистую замену подорожавшему дизельному топливу. Для отопления в домах зимой они стали использовать отходы от производства оливкового масла, пишет Euronews.

После отжима масла остается большое количество жмыха, который затем спрессовывают и высушивают на солнце в течение 15 дней. Такие отходы сирийцы называют «бирин» (birin) — их превращают в цилиндрические гранулы для биотоплива.

На предприятии отметили, что применение такого источника энергии для отопления не только безопасно для планеты, но и гораздо менее затратно для местных жителей — одна тонна «бирина» обойдется семье в 200 евро, а на дизель придется потратить от 350 до 450 евро.

Сирия — родина оливковых деревьев, плоды которых уже несколько тысячелетий служат одним из важных источников пищи местного населения. В стране густые оливковые плантации, а растения в них могут жить больше века и продолжать приносить урожай.

Ранее жителям Италии предложили «усыновить» оливки. Власти Флоренции запустили программу Adopt an Olive Grove («Усынови оливковую рощу»), чтобы привлечь горожан к уходу за деревьями на территории муниципалитета. Каждый, кто возьмет под опеку растение, сможет собирать с него урожай и производить собственное оливковое масло.