Генерал рассказал о раскрытом за 15 часов крупнейшем ограблении в СССР

Выйти на след банды из отставных и действующих правоохранителей — офицеров милиции, КГБ и Советской армии, совершивших крупнейшее в истории СССР ограбление инкассаторов, помог случайный свидетель. Подробности дела «Ленте.ру» рассказал генерал-лейтенант юстиции и бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре РСФСР Исса Костоев.

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Дело силовиков, отобравших у инкассаторов 31 миллион рублей и устроивших на улицах Москвы перестрелку с милицией, было раскрыто через 15 часов.

По словам Костоева, подозрительных мужчин, один из которых был в милицейской форме, заметил во дворе Рябиновой улицы инженер «Союзсудоимпорта» Игорь Кондратенко. Мужчина выгуливал собаку, когда мимо него прошел неизвестный в штатском и «милиционер». Последний внезапно направил в сторону инженера пистолет и нажал на спусковой крючок, но выстрела не последовало — патроны в обойме кончились. Кондратенко заставили лечь на землю.

«Мужчина проявил большое мужество — прячась за кустами, проследил за странной парочкой и заметил машину, в которую они сели», — рассказал Костоев.

Когда нападавшие уехали, инженер остановил автомобиль передвижной милицейской группы и сообщил им приметы машины, в которую сели вооруженные люди. Вскоре злоумышленников удалось задержать.

14 ноября 1986 года банда силовиков ограбила инкассаторов, забиравших деньги из универмага «Молодежный» в Москве. Бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов убили инкассатора, водителя и ранили старшего смены. Выбежавшую им на помощь сержанта милиции, охранявшую магазин, бандиты расстреляли в упор, после чего скрылись.

Одного из раненых преступников убили его же подельники, лидер группы покончил с собой при задержании, остальные были пойманы и осуждены.