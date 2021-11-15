Верховная Рада устала от критики законопроектов депутатов и разгонит экспертов

На Украине устали от критики законопроектов в Верховной Раде и реформируют законотворческий процесс. Из него собираются исключить главное научно-экспертное управление Рады, передает «Судебно-юридическая газета».
Упраздняемое Главное научно-экспертное управление (ГНЭУ) дает заключение законопроектам до того, как они направляются на первое чтение в парламенте. Часто критика экспертов ГНЭУ становится причиной того, что законопроекты украинских народных избранников отклоняются или направляются на доработку.
По мнению заместителя председателя Верховной Рады и бывшего председателя правящей партии «Слуга народа» Александра Корниенко, такая ситуация тормозит реформы, а разгоняемый экспертный отдел не пользуется доверием депутатов парламента.
Нынешних экспертов планируется заменить «исследовательской службой» на базе Института законодательства Верховной Рады, который ранее давал позитивные заключения на законопроекты «Слуги народа».
В начале ноября Корниенко ушел с поста главы партии «Слуга народа». Свою отставку из руководства партии он объяснил необходимостью больше времени уделять реформе работы Верховной Рады Украины.