На Украине усомнились в адекватности Зеленского

Бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко усомнился в том, что украинский президент Владимир Зеленский адекватно воспринимает ситуацию в стране. Свои сомнения он высказал в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, от призывов главы государства к олигархам не играть в «искусственный дефицит» энергоресурсов и прочих заявлений на данную тему становится «аж страшно». Депутат отметил, что не хочет никого принижать, но посоветовал главе государства «гнать в шею» своих советников, если это они рекомендовали ему такую речь. «Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране», — подчеркнул парламентарий.

Кучеренко также заявил, что вся эта ситуация является продолжением шоу «запугай всех» и «кругом врачи». Даже советники Зеленского боятся сказать главе государству правду о проблемах в энергетике, добавил он.

Помимо этого, депутат напомнил о том, что 90 процентов мощностей теплоэлектростанций на Украине, находящихся в собственности государства, сейчас простаивают.

Отмечается, что до этого Зеленский записал видеообращение, в котором призвал олигархов не играть «в искусственный дефицит» энергоресурсов и пригрозил им «адским периодом». Он также заявил, что сообщения о нехватке угля и газа на Украине искусственно «раздуваются».

