Российский губернатор объяснила необходимость сделать шесть прививок от COVID-19

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова рассказала, что сделала шесть прививок от COVID-19 в качестве участницы исследования, посвященного изучению инфекции. Так она объяснила данную необходимость в интервью Ura.ru.

Она отметила, что каждый раз у нее брали анализы. Кроме того, российский губернатор выразила надежду, что принесет таким образом пользу, в том числе за счет информации, которую получили исследования.

Комарова рассказала, что решила принять участие в эксперименте, так как у нее самой есть дети и внуки.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Комарова перенесла коронавирус. Две недели она находилась на самоизоляции и продолжала работать. О своей вакцинации глава Югры рассказала в марте 2021 года.

В свою очередь, председатель ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что за полтора года сделал шесть прививок от COVID-19. По его словам, он ежегодно делает прививку от гриппа. «Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — уточнил он.