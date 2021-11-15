Назван срок поставки первых «С-550» на вооружение в ВКС России

Dubai Airshow: первые «С-550» поставят на вооружение в российскую армию до 2025 года

Первая система стратегической противоракетной обороны (ПРО) С-550 будет поставлена на вооружение российской армии до 2025 года. Об этом в кулуарах международного авиасалона Dubai Airshow 2021 ТАСС рассказал источник, близкий к российскому Минобороны.

По его словам, С-550 уже создана в «железе». Ее поставка предусмотрена в рамках государственной программы вооружений до 2027 года. Первый образец поставят в Воздушно-космические силы России в течение четырех лет.

Источник пояснил, что первоначально планируется поставка бригадного комплекта С-550. В нем будет использована мобильная пусковая установка с гиперзвуковой ракетой. Морской вариант комплекса, по информации собеседника агентства, не предусматривается.

О том, что в России появится новая зенитная ракетная система С-550 стало известно во вторник, 9 ноября. В Минобороны сообщили, что сейчс ведутся работы по ее созданию. Других сведений о новой системе в ведомстве не сообщали.