Дети попали в больницу после обрушения потолка в школе

Несколько детей попали в больницу после обрушения потолка в школе в Лондоне. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на столичную пожарную службу.

По информация издания, инцидент произошел в лондонском районе Далвич. Спасатели эвакуировали всех из здания, нескольких учеников госпитализировали с травмами разной степени тяжести. После осмотра школы был сделан вывод о том, что риск дальнейшего обрушения отсутствует.

7 ноября стало известно, что в Британии задержали группу детей, напавших с оружием на посетителей торгового центра. Одному из нападавших было семь лет, еще двум — по 11 лет, а старшему — 12 лет. Сотрудники полиции Уэст-Мидлендса рассказали, что несовершеннолетние наставили пистолет на одного из автомобилистов и потребовали у него остановиться и отдать им фургон.