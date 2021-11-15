Назван исполнитель года по версии MTV Europe Music Awards

Британский певец Эд Ширан назван лучшим исполнителем и автором песни года по версии MTV

Британского певца и композитора Эда Ширана (полное имя — Эдвард Кристофер Ширан) назвали исполнителем года по версии MTV Europe Music Awards 2021. Об этом сообщается на официальном Twitter-аккаунте музыкальной премии.

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Кроме того, Ширан стал лауреатом в номинации «Лучшая песня». Он получил награду за трек Bad Habbits, обойдя таких звезд, как Джастин Бибер с композицией Peaches, певиц Оливию Родриго (Drivers License) и Doja Cat (Kiss Me More), рэпера Lil Nas X (Montero), а также Kid Laroi, исполнившего совместно с Бибером хит Stay.

Церемония награждения MTV European Music Awards прошла в Будапеште, Венгрия. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Europe с 1994 года.

В октябре этого года стало известно, что заразившийся коронавирусом Эд Ширан выпустил новый сольный альбом под названием Equals. Релиз стал четвертой по счету пластинкой в сольной дискографии 30-летнего артиста.