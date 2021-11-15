ЕС расширил санкции против Сирии

Европейский союз (ЕС) расширил действующие санкции против Сирии. Об этом сообщается в заявлении на сайте Совета ЕС.

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«Совет сегодня принял решение добавить четырех недавно назначенных министров в список физических и юридических лиц, на которых распространяются целенаправленные ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии», — сказано в сообщении. Таким образом, всего в черном списке ЕС находятся 287 сирийских граждан и 70 организаций, их активы заморожены.

7 мая стало известно, что президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Он сохранил в силе различные ограничительные меры, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. В 2011-м ЕС ввел санкции против Дамаска в ответ на жестокие репрессии против сирийского гражданского населения.