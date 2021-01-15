Мир
 
Последние новости
Шесть стран ЕС возмутились сокращением поставок вакцины Pfizer
США сократили число военнослужащих в Афганистане и Ираке
Израильская клиника в Москве отказалась от покупки вакцины Pfizer
Внуково предупредило о запрете массовых мероприятий на фоне прилета Навального
В России объявили о снижении безработицы
Глава UFC показал видео встречи с Нурмагомедовым
Samsung уберет зарядку из всех смартфонов
Монеточка поделилась видео со своей свадьбы в Сочи
В НАТО обвинили Россию в подрыве Договора по открытому небу
В Москве мальчик погиб при катании на «ватрушке» 
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕС ввел санкции против сирийского министра иностранных дел

Перейти в «Мою Ленту»
Фейсал Микдад
Фейсал Микдад
Фото: пресс-служба МИД РФ

Европейский союз ввел санкции против главы МИД Сирии Фейсала Микдада. Об этом заявил Совет ЕС, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Санкции предполагают запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов. В заявлении сообщается, что таким образом число людей, попавших под ограничения ЕС в связи с сирийским конфликтом, достигло 289.

Сообщается, что решение принято в связи с недавним назначением Микдада на пост министра иностранных дел. Предыдущий глава дипломатического ведомства, Валид Муаллем, скончался в середине ноября.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин рассказал о принятии решений по Сирии
Умер глава МИД Сирии
Россию обвинили в сирийском кризисе