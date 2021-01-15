ЕС ввел санкции против сирийского министра иностранных дел

Европейский союз ввел санкции против главы МИД Сирии Фейсала Микдада. Об этом заявил Совет ЕС, соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Санкции предполагают запрет на въезд на территорию сообщества и заморозку активов. В заявлении сообщается, что таким образом число людей, попавших под ограничения ЕС в связи с сирийским конфликтом, достигло 289.

Сообщается, что решение принято в связи с недавним назначением Микдада на пост министра иностранных дел. Предыдущий глава дипломатического ведомства, Валид Муаллем, скончался в середине ноября.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.