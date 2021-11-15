Стало известно о риске ампутации руки у Валерия Гаркалина

Стало известно о риске ампутации руки у народного артиста России Валерия Гаркалина, попавшего в больницу c коронавирусом. Об этом сообщает KP.RU.

У актера начался тромбоз артерий верхних конечностей. Лечащий хирург сказал, что если состояние пациента продолжит ухудшаться, ему придется отнять руку.

«По его [хирурга] заключению, правая рука Валерия Борисовича более-менее цела, а вот левая поражена сильнее. Если тромбоз будет прогрессировать и лечение не поможет, то придется ампутировать Валерию Борисовичу левую руку», — заявил источник издания.

Отмечается, что хирург регулярно осматривает артиста. Врачи надеются, что тромбоз удастся побороть при помощи медикаментов.

Артиста доставили в больницу №40 в Коммунарке 2 октября. У него был выявлен коронавирус, позже он был переведен на аппарат искусственной вентиляции легких. Отмечалось, что болезнь Гаркалина развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. 23 октября артиста ввели в искусственную кому, а 8 ноября стало известно, что он перенес экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки.