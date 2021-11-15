Названы сроки строительства участка мегатрассы Москва — Санкт-Петербург

Глава «Автодора» Петушенко: участок трассы М-11 в обход Твери построят к концу 2023 года

К концу 2023 года в России планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Сроки реализации проекта во время встречи с президентом Владимиром Путиным назвал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщается на сайте Кремля.

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Глава компании описал строительство трассы как самое главное достижение дорожного строительства страны. По словам Петушенко, после завершения работ на участке в обход Твери в России появится первая трасса, которая соединяет две столицы. На трассе также расширили узкие участки, теперь там можно проехать с максимальной скоростью в 130 километров в час.

«Причем с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно», — заявил глава «Автодора».

В компании планируют к 2024 году соединить подобной трассой Санкт-Петербург и Севастополь протяженностью 2,5 тысячи километров. На данный момент ведется работа по поводу обхода Ростова и Краснодара.

В августе 2021 года в Министерстве транспорта заявили, что планируют завершить строительство участка в обход Твери трассы М-11 в 2027 году. Сроки указали в Транспортной стратегии страны, рассчитанной на период до 2030 года.