Названы сроки строительства участка мегатрассы Москва — Санкт-Петербург

К концу 2023 года в России планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Сроки реализации проекта во время встречи с президентом Владимиром Путиным назвал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, сообщается на сайте Кремля.
Глава компании описал строительство трассы как самое главное достижение дорожного строительства страны. По словам Петушенко, после завершения работ на участке в обход Твери в России появится первая трасса, которая соединяет две столицы. На трассе также расширили узкие участки, теперь там можно проехать с максимальной скоростью в 130 километров в час.
«Причем с допусками, которые сегодня есть, мы понимаем, что от Москвы до Питера можно доехать за пять часов совершенно спокойно», — заявил глава «Автодора».
В компании планируют к 2024 году соединить подобной трассой Санкт-Петербург и Севастополь протяженностью 2,5 тысячи километров. На данный момент ведется работа по поводу обхода Ростова и Краснодара.
В августе 2021 года в Министерстве транспорта заявили, что планируют завершить строительство участка в обход Твери трассы М-11 в 2027 году. Сроки указали в Транспортной стратегии страны, рассчитанной на период до 2030 года.