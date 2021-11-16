В Анапе откроют пятизвездочные гостиницы известных международных брендов

В Апапе откроются два пятизвездочных отеля под брендами Miracleon и Accor

В Анапе (Краснодарский край) откроются еще две пятизвездочные гостиницы известных международных брендов. Соответствующее соглашение было подписано накануне, сообщает пресс-служба администрации края.

Речь идет о таких брендах как Accor и Miracleon. Накануне гендиректор Accor в в России, Украине, Грузии и странах СНГ Алексис Деларофф подписал договор с инвестором курорта Miracleon Валерием Димоевым.

Уже в 2022 году гостиница Great Eight под брендом Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5, рассчитанная на 354 номера, примет первых гостей. А еще через несколько лет, к 2024-2025, завершится строительство Swissotel Resort Anapa Miracleon Beach 5, рассчитанного на 210 номеров.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, на данный момент в регионе есть 224 отеля уровня четыре и пять звезд, 40 из них работают под международными брендами. «Новые гостиницы помогут обеспечить потребность в качественном и комфортном отдыхе, создадут здоровую конкуренцию, станут стимулом для развития всего направления», — отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Башкирии запустили «Хогвартс-экспресс», поезд курсирует между Стерлитамаком и Белым озером. В вагонах можно встретить Волан-де-Морта, Хагрида и даже эльфа Добби. На данный момент почти все билеты на поезд раскуплены, особой популярностью он пользуется у взрослых.