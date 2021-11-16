В Турции рассказали об использовании российских С-400

Министр обороны Турции Акар: С-400 будут задействованы в нужном месте и в нужное время

Министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, когда будут использоваться закупленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Об этом он заявил на слушаниях в турецком парламенте, передает РИА Новости.

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«Разве произошла воздушная атака, при которой мы не использовали С-400? Эти комплексы будут задействованы в нужном месте и в нужное время», — заверил он депутатов.

В октябре глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил о разработке аналога российского комплекса С-400 «Триумф». По его словам, повышение дальности поражения существующих систем позволит создать новый ЗРК.

27 сентября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара намерена закупить у России еще одну партию C-400. Политик указал, что Турция как суверенная страна единственная может принимать решения о закупке оружия у других государств. «В будущем никто не сможет вмешиваться в наши решения о том, какие системы защиты приобретать, у какой страны и на каком уровне», — заключил он.

Переговоры о покупке российских ЗРК, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II.