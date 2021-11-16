Врач перечислил возникающие от городского шума болезни

Постоянно повышенный уровень городского шума негативно сказывается на здоровье человека, заявил заведующий кафедрой коммунальной гигиены Северо-западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Кирилл Фридман, передает «Пятый канал».

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По его словам, люди привыкают к городскому шуму, не подозревая о том, насколько сильно он влияет на организм, здания, мосты и памятники. Изменение уровня допустимых показателей редко замечается горожанами. При этом шум является одним из факторов загрязнения окружающей среды наряду с электромагнитным и радиационным излучениями.

Эксперт отметил, постоянно завышенный уровень шума грозит не только органам слуха. «Постоянное шумовое воздействие через нервную систему обуславливает неврозы, состояние неуравновешенного психического статуса», — перечислил врач возникающие от шума болезни. Он способен вызвать сердечно-сосудистые заболевания, гипертонию и даже инфаркт миокарда.

Основной источник шума — городской транспорт. К примеру, в центре Петербурга, даже не самые загруженные машинами улицы имеют уровень шума, превышающий дневную нормы на 20 децибел. Специалист объяснил, что дело в особенностях исторической застройки. Из-за близкого расположения домов здания переэкранируют звуковые колебания.

Он напомнил о рекомендациях медиков избегать по возможности шумных мест. В квартирах можно устанавливать шумоизоляционную защиту. Кроме того, можно спланировать ежедневные пешие маршруты сквозь дворы.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян жаловаться на шум инженерно-технологических коммуникаций.