Аргентинка восемь лет страдала от ВИЧ и вылечилась от него без лекарств

Аргентинка из города Эсперанса, которой восемь лет назад поставили диагноз ВИЧ, вылечилась от него естественным путем без лекарств, пишет Daily Mail.

30-летняя женщина узнала о своем диагнозе в 2013 году. В течение первых восьми лет она страдала от ВИЧ и не получала никаких лекарств, кроме полугода, когда была беременна. Медики прописали препараты, боясь, что болезнь перейдет младенцу. Как уточнили эксперты, это второй случай, когда иммунная система человека смогла самостоятельно справиться с ВИЧ. Аналогичный прецедент был зарегистрирован в 2020 году в США — 67-летняя Лорин Вилленберг «излечилась» от ВИЧ без терапии.

Ранее российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ. Пациентам с ВИЧ приходится принимать лекарства до конца жизни, при этом увеличивается риск нежелательных побочных эффектов.

Это объясняется тем, что подавляющее большинство схем лечения включает препарат тенофовир, который токсичен для почек и вызывает снижение плотности костей. Разработанный российскими учеными новый метод подразумевает переход с тройной системы лечения на двойную. Первые полгода терапия включает тенофовир, а затем пациенты исключают его и принимают долутегравир и эмтрицитабин.