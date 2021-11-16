Британского школьника арестовали за покушение на убийство

В британском городе Моркам в графстве Ланкашир 13-летнего школьника обвинили в покушении на убийство. Об этом сообщает Mirror.

Пострадавшего мужчину с огнестрельным ранением в голову обнаружили на улице после сообщений о стрельбе. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако впоследствии оно стабилизировалось. По результатам расследования полицейские арестовали подростка, на данный момент он находится под стражей. Правоохранительные органы усилили патрулирование в районе происшествия.

13 октября сообщалось, что полиция округа Лудун в американском штате Вирджиния задержала подростка-трансгендера, который насиловал девочек в школах, где он обучался. Злоумышленника поместили в центр содержания несовершеннолетних, его имя засекречено. Малолетнего преступника уличили как минимум в двух эпизодах изнасилования одноклассниц в разных учебных заведениях.