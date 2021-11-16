В Госдуме ответили на обвинения США в опасных испытаниях оружия России в космосе

Обвинения США в испытании Россией противоспутникового оружия в космосе — фантазии. Таким образом ответил на слова официального представителя Госдепа Неда Прайса заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, сообщает РЕН ТВ.

«Скажу, что фантазии нет предела со стороны Соединенных Штатов Америки. Россия всегда выступала и выступает против милитаризации космоса и призывает к этому другие страны», — заявил Швыткин.

Он также указал на политику двойных стандартов в США. По словам депутата Госдумы, американцы активно испытывают оружие в космосе, при этом обвиняя в этом Россию.

Швыткин подчеркнул, что заявления Прайса не соответствуют действительности.

Ранее официальный представитель Госдепа США заявил, что российские испытания противоспутникового оружия в космосе безрассудны. Он подчеркнул, что якобы из-за подобных испытаний России в космосе появились более 1500 обломков и сотни тысяч фрагментов более мелкого мусора, который угрожает интересам всех стран.

Известно также, что обвинил Россию в создании угрозы безопасности космических иследований и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что на орбите остались тысячи обломков пораженной цели — они увеличат риск для космонавтов и МКС.