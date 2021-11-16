В Германии назвали сроки избрания нового канцлера

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал сроки избрания канцлера страны. По его словам, СДПГ, «Зеленые» и свободные демократы рассчитывают, что это произойдет до 12 декабря, сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Дефицит демократии. В Германии меняется власть. Кто поведет страну в будущее и каким оно будет? Вот — правый поворот. Кого в Европе называют наследниками Гитлера и почему из-за них общество оказалось на грани раскола

«У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (Дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря)», — уточнил Клингбайль и добавил, что сразу же после этого новое правительство сможет приступить к работе.

При это он заметил, что точный день, когда бундестаг изберет нового канцлера ФРГ, не установлен.

26 октября Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий канцлера Германии. Предполагается, что этот пост займет лидер СДПГ Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

По словам экспертов, опрошенных газетой Bild, Шольц откажется от выстраивания с Россией «особых отношений», а во внешней политике «будет опираться на "принцип деревенской дискотеки" — когда “танцуют с теми, кто в зале”».