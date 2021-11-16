«План Путина» по миграционному кризису вызвал опасения в Польше

wPolityce: план Путина по польско-белорусскому кризису — решить все через голову Варшавы

План президента России Владимира Путина по решению миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии вызывает опасения — он хочет решить все вопросы «через голову» Варшавы и стран Прибалтики. Такое мнение высказал обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш, пишет РИА Новости.

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«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона, Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», — приводит агентство слова публициста.

Будзиш отметил, что многие вопросы исторически решались именно таким образом — Россия договаривалась с ведущими европейскими державами без участия Польши, — однако сейчас речи о такой ситуации пока не идет, и это лишь «сценарий мечты» для Москвы.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США просят Россию повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за ситуации с мигрантами. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты продолжают работать в тесном контакте с европейскими партнерами и другими союзниками, чтобы привлечь к ответственности за «продолжающуюся атаку» режим белорусского лидера.