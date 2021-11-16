Турция разрешила подозреваемым в поджоге леса россиянам вернуться домой

Суд города Анталья разрешил семи российским гражданам, подозреваемым в поджоге леса в Турции, уехать из страны. Эту информацию подтвердили в Генконсульстве РФ, передает РИА Новости.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал РБК, что россиянам позволили вернуться домой благодаря совместной работе МИД России, правозащитников и адвокатов. Однако, по его словам, обвинения с них еще не сняли.

При этом правозащитник отметил, что следующего заседания на турецкой территории можно ожидать на протяжении нескольких месяцев. На данный момент оно назначено на май. «Обвинения неубедительны, наши ребята не выглядят опасными преступниками, улик против них практически нет», — уточнил он.

О задержании российских туристов в Турции стало известно 25 октября. По словам граждан, они наткнулись на природный пожар в районе Ликийской тропы и решили его потушить. Впоследствии они вызвали службу спасения, после чего их арестовали. Позднее сообщалось, что задержанных могут приговорить к тюремному заключению сроком до семи лет.