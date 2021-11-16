Китай увидел угрозу мировой экономике в действиях Европы

Китай увидел угрозу для мировой экономики из-за торговых барьеров Европейского союза (ЕС), которые могут навредить мировой цепочке поставок, сообщает Financial Times.

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Посол Китая в Евросоюзе Чжан Мин заявил, что торговая стратегия Европейской комиссии, предполагающая защиту интересов и ценностей ЕС, в том числе с помощью новых торговых инструментов, может создать барьеры для иностранных предприятий. «Действия, предпринятые ЕС, также будут иметь глобальные последствия, такие шаги могут создать дополнительный стресс для глобальной цепочки поставок и промышленности», — сказал представитель Китая. По его словам, ряд мер, которые предполагает политика ЕС, может иметь нежелательные побочные эффекты. При этом они не смогут обеспечить стабильность для глобальной перевозки грузов и производства после пандемии, а также восстановления мировой экономики в целом.

Чжан Мин призвал Европу придерживаться правил Всемирной торговой организации (ВТО). Он также отметил, что подобные меры отрицательно скажутся на инвестициях в Европе и повысят цены. «Такие шаги отклоняются от первоначальных целей торговой и экономической политики, а также являются искажением рыночных принципов», — добавил китайский посол.

Кроме прочего, посол Китая также сослался на слова представителей бизнеса, которые утверждали, что новая политика создаст специальные инструменты для давления на другие страны и их предприятия. «Эти инструменты являются дискриминационными, а также нарушают рыночный принцип честности и справедливости», — сказал Чжан Мин.

Европейская комиссия ранее изложила свою торговую стратегию на ближайшие годы. Она обещала жестче отстаивать интересы и ценности Евросоюза, в том числе с помощью новых торговых инструментов. Стратегия включала в себя защиту от недобросовестной торговой практики со стороны других стран, под которой подразумевались государственное субсидирование и демпинг (продажа товаров и услуг по искусственно заниженным ценам). В частности, предлагалось усилить противодействие нарушениям правил конкуренции и восстановить систему урегулирования споров.

Страны Европы уже столкнулись с ростом цен. Так, стоимость товаров побила рекорд со времен мирового финансового кризиса 2008 года. По данным Евростата, в октябре 2021 инфляция в еврозоне составляла 4,1 процента в годовом выражении. Скачок инфляции в два раза превысил целевой показатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) в два процента. Эксперты отмечали, что причиной такой инфляции стали рост стоимости топлива, а также более высокий спрос, опережающий предложение. При этом представители ЕЦБ ожидали, что подобные условия будут временными. Они отметили, что банк сохранит меры по стимулированию экономики, которые запустили в период пандемии коронавируса, до конца марта 2022 года.