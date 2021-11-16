Увеличение числа самоубийств связали с изменением климата

Повышение влажности на планете, которое связано с изменением климата, с большой долей вероятности привело к увеличению числа самоубийств. На это указывает исследование Сассекского университета в Великобритании, опубликованное в научном журнале Nature Portfolio.

Периоды высокой влажности, согласно данным ученых, сильнее всего сказывались на женщинах и молодых людях. Соавтор исследования, доктора Сони Айеб-Карлссон, в беседе с The Guardian объяснила, что влажность негативно сказывается на способности организма регулировать свою температуру.

Антидепрессанты, которые принимают люди с психическими заболеваниями, также усугубляют негативный эффект повышенной влажности. «Если говорить о психическом здоровье, то существует довольно много связей [с периодами высокой влажности]. Возникает беспокойство, трудно заснуть, становится невыносимо. Лишение сна — еще одна огромная проблема. Трудно спать, когда жарко. И еще труднее, когда влажно», — указала она. Айеб-Карлссон также отметила, что исследование о связи количества самоубийств с изменением климата впервые проводилось на глобальном уровне.

Научная публикация содержит информацию о 60 странах в период с 1979 года по 2016 год. В ней присутствуют страны с жарким климатом, такие как Таиланд и Гайана, и европейские, которые в меньшей степени привыкли к высокой температуре и влажности: Швеция, Бельгия и Люксембург. В исследовании также отмечается, что ежегодно по всему миру совершается более 700 тысяч самоубийств.

Ухудшение психического здоровья людей во всем мире ранее связали с циклонами, лесными пожарами, наводнениями и другими последствиями изменения климата. По данным опроса Американской психиатрической ассоциации, большинство взрослых граждан США заявили, что обеспокоены влиянием климатического кризиса на их психическое здоровье. Эксперты отмечают, что люди сталкиваются с ментальным напряжением даже в повседневной деятельности. Стресс может возникать из-за переживаний от того, что люди еще не отвыкли есть красное мясо или не перестали ездить на машине c двигателем внутреннего сгорания, которые вредят экологии.