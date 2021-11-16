Стало известно о запредельных нарушениях после гибели парашютистов в Татарстане

Генеральный прокурор Игорь Краснов заявил, что при проверке крушения самолета L-410 с парашютистами в Татарстане, в результате которого погибли 16 человек, было выявлено запредельное количество различных нарушений. Об этом во вторник, 16 ноября, пишет «Интерфакс».

По словам генпрокурора, произошедшее высветило системные недостатки в авиации ДОСААФ России, а причинами большинства авиапроисшествий по-прежнему остаются недостаточная квалификация персонала, отсутствие дисциплины и ненадлежащее функционирование систем управления безопасностью полетов. «Проведенной проверкой установлен запредельный спектр нарушений от критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов», — сообщил Краснов и уточнил, что теперь военные прокуроры проверяют все учреждения ДОСААФ.

О крушении самолета L-410 с парашютистами в Татарстане стало известно 10 октября. Воздушное судно совершило жесткую посадку в шести километрах от города Мензелинск. По уточненной информации МЧС, на борту находились 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Вероятной причиной крушения был назван отказ одного из двигателей.

