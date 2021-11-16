AstraZeneca поборется за права на препарат против рака в российском суде

AstraZeneca подала иск в Арбитражный суд Москвы для защиты прав на препарат от рака

Британско-шведская компания AstraZeneca подала иск в Арбитражный суд Москвы для защиты прав на препарат «Тагриссо». По мнению генерального директора AstraZeneca в России Ирины Панариной, права компании могли нарушить. О начале судебного процесса сообщает РБК.

«Тагриссо» является противораковым препаратом, зарегистрированным AstraZeneca в России в 2017 году. Патент на лекарство до сих пор действует, а мировые продажи «Тагриссо» приносят компании 14,6 процента выручки в год — несколько миллиардов долларов.

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Ответчиком в деле выступит российская организация «Аксельфарм». AstraZeneca считает, что «Аксельфарм» собирается выпускать дженерик ее препарата «Тагриссо». Для этого российская компания хочет получить разрешение на выпуск своего препарата в российском Министерстве здравоохранения. По мнению AstraZeneca, Минздрав не должен выдавать разрешение до истечения срока патента.

Заседание суда назначено на 22 ноября.

Ранее компания «Аксельфарм» уже становилась ответчиком в делах о патентном праве. Проблемы регулирования интеллектуального права в фармацевтической индустрии в России часто приводят к судебным разбирательствам.