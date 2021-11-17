Мать показала счет за роды в больнице и удивила зрителей суммой

Блогерша из США по имени Шэннон Мэйор получила счет за медицинскую помощь после родов в больнице и удивилась высокой стоимости услуги. Женщина опубликовала видео с документом в TikTok. Многие зрители разделили ее эмоции и возмутились из-за высокой стоимости услуг.

Из ролика Мэйор следует, что роды в больнице обошлись ей в 51 066 долларов (более 3,7 миллиона рублей по нынешнему курсу). Однако страховка блогерши покрыла большую часть суммы: в итоге женщина осталась должна 250 долларов (18 тысяч рублей). «Я не ожидала, что полная стоимость будет такой высокой», — призналась Мэйор. Тиктокерша не рассказала, в каком городе и в какой больнице проходили роды.

Пользователи TikTok посмотрели видео больше семи миллионов раз. Многие комментаторы недоумевали из-за внушительной стоимости медицинской помощи матерям и критиковали систему здравоохранения. «Не могу поверить, что за роды приходится платить! А если ты не можешь себе это позволить? Они что, засунут ребенка обратно?» — высказался пользователь sinnie99. «Безумно, что это стоило так дорого», — отреагировал dejafit. «Они завышают цены на медицинские услуги, чтобы вы покупали страховку», — написала другая зрительница.

После того как ролик Мэйор стал популярным, она записала новое видео и объяснила, почему сумму оказалась такой значительной. Женщина уточнила, что ее роды прошли с осложнениями. Блогерше сделали экстренное кесарево сечение, а ее ребенок попал в отделение реанимации новорожденных.

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