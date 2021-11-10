Женщины по ошибке родили чужих дочерей

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, две женщины обнаружили, что родили дочерей друг друга из-за ошибки при процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Одна из перепутанных девочек воспитывалась в семье 41-летнего музыканта Александра Кардинале и его 43-летней жены Дафны. Александр утверждает, что с первого взгляда заметил, что дочь не похожа ни на него, ни на Дафну. По его словам, он не мог отделаться от ощущения, что им достался чужой ребенок.

Сначала Дафна пыталась убедить мужа и саму себя, что все нормально. Женщина считала девочку родной дочерью, так как выносила и родила ее. Но отсутствие сходства между ребенком и родителями стали замечать и другие люди.

Через несколько недель Кардинале позвонили из клиники, где проводилось экстракорпоральное оплодотворение, и попросили прислать фотографию ребенка. После этого Дафна купила тест ДНК и убедилась, что родителями девочки, которой к тому времени исполнилось два месяца, действительно были другие люди.

Пара наняла адвоката, который добился от представителей клиники подтверждения того факта, что при проведении экстракорпорального оплодотворения были перепутаны эмбрионы. Оказалось, что у Кардинале родилась биологическая дочь другой пары, которая в свою очередь родила их ребенка.

Узнав правду, Кардинале впервые увидели фотографию своей настоящей дочери. Они узнали, что другие родители назвала ее Зоуи и решили не менять это имя. Когда девочкам было по четыре месяца, пары поменялись детьми. Хотя пережитое было тяжелым испытанием для всех, семьи сплотились и теперь вместе проводят выходные и праздники.

Кардинале подали в суд на Калифорнийский центр репродуктивного здоровья, где проводилась процедура экстракорпорального оплодотворения, и его владельца — доктора Элирана Мора. Супруги обвиняют клинику в совершении врачебной ошибки, халатности и мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида тетя стала суррогатной матерью для собственного племянника. Женщина заявляет, что изначально понимала, что это не ее ребенок, и рассматривала беременность как помощь сестре.