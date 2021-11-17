Россиянин съездил в самостоятельное путешествие по Хорватии и рассказал о тратах

Российский турист спланировал самостоятельное путешествие по Хорватии, посетив четыре города за 11 дней, и перечислил траты на поездку. О своих расходах он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его словам, он отправился в Хорватию вместе с мамой — отдых на двоих обошелся им в 116,5 тысячи рублей. В сумму вошло проживание и перемещение внутри страны. Еще около 20 тысяч рублей они потратили на походы в рестораны и кафе. За авиабилеты из Москвы они заплатили от 10 тысяч рублей в одну сторону за каждого пассажира.

В маршрут путешествия входили Пула, Ровинь, Опатия и Загреб. Так, две ночи в курортной зоне Пулы Верудела обошлись в 18 тысяч рублей, три ночи в премиальном номере в Ровине — 40 тысяч. Размещение в прибрежном городе Опатия стоило 28 тысяч рублей, в Загребе — 13 тысяч.

Кроме того, путешественники регулярно пользовались индивидуальным трансфером (от 3000 до 7000 рублей) и общественным транспортном (1300 на человека).

В итоге туристы остались в восторге от Хорватии. Их поразила живописная природа, небольшие приморские городки с аристократическими виллами и столица государства, которая показалась им очень уютной.

«Ту красоту, которую мы увидели, не оценить никакими деньгами. Маме до сих пор снятся эти виды. Она будет жить поездкой еще минимум полгода, пересматривая фотографии», — резюмировал мужчина.

Ранее власти Хорватии упростили правила въезда для россиян — с 1 октября привитым туристам не нужно предоставлять результаты ПЦР-тестирования. В представительстве по туризму республики уточнили, что сейчас страна признает сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник V», поэтому отмена ПЦР-тестов не коснется путешественников, привитых вакцинами «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».