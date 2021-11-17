Умер последний министр здравоохранения СССР

Последний министр здравоохранения СССР и академик РАН Игорь Денисов умер в возрасте 80 лет

На 81-м году жизни скончался последний министр здравоохранения СССР, академик РАН Игорь Денисов, сообщает ТАСС.

Он занимал пост главы Минздрава с 1990 по 1991 год. Смерть Денисова подтвердили в пресс-службе Сеченовского университета.

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко выразил соболезнования семье Денисова.

«Всю свою жизнь Игорь Николаевич был связан с благородной профессией врача, прошел путь от клинического ординатора до министра здравоохранения СССР», — отметил он.

Ректор подчеркнул, что Денисов внес огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения и подготовку медицинских кадров.

12 ноября стало известно о смерти почетного директора НМИЦ кардиологии, академика РАН Евгения Чазова. Он скончался в возрасте 92 лет. Чазов лечил несколько поколений политиков, в числе которых был генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.