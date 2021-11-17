Дибров объяснил свои слова о телезрителях-идиотах

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров объяснил свои слова о том, что 80 процентов телезрителей — идиоты. Комментарии шоумена опубликовала «Газета.Ru».

«Они же смотрят сериалы. Вы посмотрите, какое количество людей смотрит сериалы, а какое количество людей смотрит [телеведущего Владимира] Познера. (...) Те зрители, которые смотрят истории про выдуманных людей, поступки которых не имеют никакого познавательного и обогащающего значения, назовите их как-нибудь иначе, но все равно их, к сожалению, 80 процентов», — посетовал Дибров на любовь россиян к сериалам. Шоумен при этом назвал сериалы «телевизионной водкой». Также ведущий добавил, что его зрители — не идиоты. По словам Диброва, они смогут ответить на вопрос, при каком императоре была построена первая в России железная дорога.

Познавательные программы, как считает Дибров, интересуют только 20 процентов зрителей. По мнению журналиста, аналогичные показатели интересов аудитории наблюдаются и среди пользователей интернета.

«Это же всякие скандальные сайты, порносайты, сюда уходит зрительское внимание. Все эти бесконечные котики, ни уму, ни сердцу не приносящие», — высказался телеведущий.

Изменить подобное соотношение и увеличить количество думающих людей, как полагает Дибров, поможет воспитание. Родители должны водить детей на спектакли, в школьные центры и кружки, заявил ведущий. Благодаря этому подрастающее поколение, по словам шоумена, будет учиться думать и производить.

Интервью Диброва, в котором он нелестно высказался о телезрителях, вышло 16 ноября. Ведущий заявил, что телевидение вернулось в состояние 80-х или 70-х годов. «Сейчас 80 процентов зрителей — идиоты, тогда как 20 — дельные люди, с которыми есть о чем поговорить», — отметил шоумен.

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о причинах большого заработка некоторых российских звезд. Телеведущий связал гонорар артистов с размером аудитории, которую они сумели вдохновить.