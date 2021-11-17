Женщину из Косово задержали в Милане по подозрению в терроризме

ANSA: полиция задержала 19-летнюю гражданку Италии в Милане по подозрению в терроризме

Полиция Милана задержала 19-летнюю гражданку Италии по подозрению в терроризме. Об этом сообщает агентство ANSA.

По информации правоохранительных органов, женщина приехала из Косово. ANSA пишет, что она связала жизнь с террористическими группировками в 16 лет и высказывалась в поддержку «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

В телефоне задержанной обнаружили материалы, связанные с деятельностью ИГ — символы группировки, сцены казней и расправ. Отмечается, что ее муж приходится родственником организатору теракта в Вене осенью 2020-го.

Стрельба в австрийской столице началась вечером 2 ноября у синагоги в центре города. Сообщалось, что практически одновременно с этим еще несколько человек открыли стрельбу в других местах. В результате атаки пять человек погибли. Полиции удалось нейтрализовать одного из нападавших — 20-летнего уроженца Вены исламиста Куртина С.