Находившаяся в заложниках у родителей девушка вырвалась и спасла остальных детей

В США 12 детей спаслись от насилия со стороны родителей благодаря смелости их сестры

В Калифорнии, США, находившаяся в заложниках у родителей девушка вырвалась из дома, позвонила в 911 и спасла остальных детей. Об этом пишет ABC News.

14 января 2018 года в службу спасения поступил звонок от на тот момент 17-летней Джордан Турпин. Девушка сообщила диспетчеру, что она и ее 12 братьев и сестер подвергаются постоянному насилию со стороны родителей: они привязывают их к кроватям, таскают за волосы, лишают еды и практически не дают выходить на улицу. Турпин не сразу смогла ответить на вопрос оператора про адрес, по которому проживает ее семья, поскольку очень плохо ориентировалась.

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Диспетчер отследила местоположение девушки по GPS, и вскоре к ней домой прибыли сотрудники полиции и задержали мать и отца. Поступок Турпин положил конец ее мучениям и страданиям братьев и сестер — благодаря ее смелости они вернулись к полноценной жизни после освобождения из родительского плена.

Девушка вспоминала, что в день, когда она выбежала на улицу, чтобы позвонить в службу спасения, она даже не знала, чем проезжая часть отличается от тротуара.

В 2019 году Дэвид и Луиза Турпин были приговорены к 25 годам лишения свободы за жестокое обращение с детьми. Пара не позволяла детям ходить в школу и не обращалась за профессиональной медицинской помощью. Братья и сестры часто голодали и лишались возможности помыться. Турпины били детей и приковывали их к кроватям.

Ранее сообщалось, что индиец бросил ребенка из-за того, что друзья издевались над ним из-за многодетности. Ему и матери мальчика выдвинуто обвинение в отказе от ребенка и жестоком обращении с детьми.