Находившаяся в заложниках у родителей девушка вырвалась и спасла остальных детей

В Калифорнии, США, находившаяся в заложниках у родителей девушка вырвалась из дома, позвонила в 911 и спасла остальных детей. Об этом пишет ABC News.
14 января 2018 года в службу спасения поступил звонок от на тот момент 17-летней Джордан Турпин. Девушка сообщила диспетчеру, что она и ее 12 братьев и сестер подвергаются постоянному насилию со стороны родителей: они привязывают их к кроватям, таскают за волосы, лишают еды и практически не дают выходить на улицу. Турпин не сразу смогла ответить на вопрос оператора про адрес, по которому проживает ее семья, поскольку очень плохо ориентировалась.
Диспетчер отследила местоположение девушки по GPS, и вскоре к ней домой прибыли сотрудники полиции и задержали мать и отца. Поступок Турпин положил конец ее мучениям и страданиям братьев и сестер — благодаря ее смелости они вернулись к полноценной жизни после освобождения из родительского плена.
Девушка вспоминала, что в день, когда она выбежала на улицу, чтобы позвонить в службу спасения, она даже не знала, чем проезжая часть отличается от тротуара.
В 2019 году Дэвид и Луиза Турпин были приговорены к 25 годам лишения свободы за жестокое обращение с детьми. Пара не позволяла детям ходить в школу и не обращалась за профессиональной медицинской помощью. Братья и сестры часто голодали и лишались возможности помыться. Турпины били детей и приковывали их к кроватям.
Ранее сообщалось, что индиец бросил ребенка из-за того, что друзья издевались над ним из-за многодетности. Ему и матери мальчика выдвинуто обвинение в отказе от ребенка и жестоком обращении с детьми.