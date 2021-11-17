Башар Асад сменил четырех губернаторов

Президент Сирии Башар Асад сменил губернаторов в Латакии, Идлибе, Эс-Сувейде и Дераа

Президент Сирии Башар Асад решил сменить губернаторов четырех провинций. Об этом сообщает Jesr Press.

Асад издал четыре указа о прекращений полномочий прежних губернаторов. Теперь провинции Латакия, Идлиб, Эс-Сувейда и Дераа возглавят Амер Исмаил Хилал, Тхэр Насих Салхаб, Намир Хабиб Махлуф и Луай Харета.

15 ноября Европейский союз (ЕС) расширил действующие санкции против Сирии. Совет ЕС принял решение добавить четырех недавно назначенных министров в список физических и юридических лиц, на которых распространяются целенаправленные ограничительные меры ЕС в связи с ситуацией в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада. В 2011-м ЕС ввел санкции против Дамаска в ответ на жестокие репрессии против сирийского гражданского населения.