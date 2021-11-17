Хозяина «Черкизона» Исмаилова заподозрили в новом преступлении

Бизнесмена Тельмана Исмаилова заподозрили в новом преступлении — в отношении него возбуждено дело о преднамеренном банкротстве. Об этом сообщает Baza.

Постановление следователя датировано 16 ноября. По данным Baza, в сентябре 2012 года компания «Руслайн 2000», подконтрольная бизнесмену, взяла кредит на сумму 185 миллионов долларов до апреля 2016 года. Поручителем был лично Исмаилов, являвшийся хозяином Черкизовского рынка («Черкизона»).

Он переписал на внука свои активы: квартиры в центре Москвы, загородные резиденции и газопровод. После чего бизнесмен объявил себя банкротом. В результате выдавший кредит банк не смог вернуть свои деньги.

Ранее 17 ноября стало известно, что Генпрокуратура России просит власти Черногории отменить решение о предоставлении политического убежища Исмаилову, обвиняемому в убийствах. В МВД и Минюст Черногории направлено соответствующее ходатайство. В нем российские власти выражают свое несогласие с позицией компетентных органов Черногории в отношении Исмаилова. Генпрокуратура также указала, что так и не получила ответа черногорской стороны по направленному еще 7 октября запросу о выдаче бизнесмена. Между тем, по данным СМИ, МВД Черногории приняло решение о предоставлении убежища Исмаилову 22 октября.

Бизнесмен находился в международном розыске с 2017 года за организацию заказных убийств. По версии следствия, он вместе с братьями разработал план убийства бизнесмена Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева, которое произошло 15 мая 2016 года.

1 октября Исмаилова задержали в Черногории.