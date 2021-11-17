В Германии обвинили Меркель в создании «теневой канцелярии»

В Германии обвинили исполняющую обязанности канцлера страны Ангелу Меркель в намерении создать «теневое ведомство» после ухода с поста. Об этом сообщает издание Spiegel.

По данным министерства финансов ФРГ, в бюро Меркель после того, как она будет снята с должности, будут работать девять человек. Зарплата руководителя офиса и его заместителя составит 10,4 тысячи евро, финансирование органа будет обеспечиваться за счет неиспользуемых позиций в министерстве обороны. Помимо этого, в бюро будут работать несколько референтов, секретарей и водителей. Отметается, что работа офисов бывших канцлеров и президентов часто подвергается критике в ФРГ. Так, в 2019 году штат подобных ведомств был ограничен пятью позициями, которые оплачиваются из бюджета.

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Представитель партии «Левые» Гезине Лецш заявила, что изобильное оснащение офиса Меркель создает впечатление, словно она хочет создать «теневую канцелярию». По ее словам, из-за данной ситуации возникают подозрения, что министр финансов Германии Олаф Шольц «по уши в долгах» перед Меркель.

Ранее генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль назвал сроки избрания канцлера страны. По его словам, СДПГ, «Зеленые» и свободные демократы рассчитывают, что это произойдет до 12 декабря. «У нас с самого начала был амбициозный план, и мы от него не отклонились, мы настроены по-прежнему амбициозно и рассчитываем избрать нового канцлера на неделе после (Дня святителя) Николауса (с 6 по 12 декабря)», — уточнил Клингбайль и добавил, что сразу же после этого новое правительство сможет приступить к работе.

26 октября Ангеле Меркель вручили официальное уведомление об окончании полномочий канцлера Германии. Предполагается, что этот пост займет лидер СДПГ Олаф Шольц. Его партия победила на прошедших 26 сентября выборах с 25,7 процента голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24,1 процента.

