В «Фиорентине» опровергли слухи о скором расторжении контракта с Кокориным

В руководстве «Фиорентины» утверждают, что в клубе нет планов относительно досрочного расторжения контракта с российским нападающим Александром Кокориным. Об этом сообщает Sport24.

Ранее 17 ноября итальянские СМИ сообщили о возможном скором разрыве соглашения.

Спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде опроверг последние слухи, заявив, что клуб не станет разрывать контракт с игроком. «Это неправда», — прокомментировал он сообщения.

«Фиорентине» не впервые приходится реагировать на слухи о возможном уходе Кокорина из клуба. Ранее в команде отвергли вероятность варианта с отправкой игрока в аренду.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин лишь трижды появился на поле в составе «фиалок». Россиянин не может пробиться в основной состав на фоне травм. Контракт «Фиорентины» с форвардом рассчитан до лета 2024-го. Оклад нападающего в итальянском клубе — 1,8 миллиона евро в год.

Кокорин известен по выступлениям за российские клубы: «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». С 2011 по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.