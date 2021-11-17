В Тверской области водитель спас брошенного на дорогу кота

В деревне Клин в Тверской области ребенок бросил на оживленную дорогу кота, однако проезжавший мимо водитель спас животное. Видео появилось в сообществе «Подслушано у водителей. Тверь» во «ВКонтакте».

По словам автора поста, сначала он подумал, что мальчик хочет перейти дорогу. «Но оказалось, что маленький пацан просек фишку, что под машину самому нет смысла прыгать и можно просто кинуть котэ», — рассказал водитель. Он также добавил, что ребенка сопровождала мать в нетрезвом состоянии.

Мужчина остановился перед выброшенным на дорогу животным, чтобы кот мог вернуться на тротуар. Он объяснил, что опубликовал видео, чтобы соответствующие органы проверили исполнение родительских обязанностей матерью мальчика.