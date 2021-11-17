Сестра попавшего в рабство в Казахстане россиянина рассказала его историю

Сестра попавшего в рабство россиянина заявила, что он уезжал в Казахстан служить в армии

Сестра попавшего в рабство в Казахстане россиянина Алексея Котова Ирина Завардина рассказала его историю. Подробностями жизни своего брата, которого 20 лет удерживали в рабстве в соседней стране, она поделилась с KP.RU.

По ее словам, в 1990-х годах Алексея призвали в армию и направили в Казахстан, где он и остался впоследствии служить по контракту. Ирина отметила, что в 1997 году брат приезжал в Россию на похороны ее мужа, после чего вновь уехал в соседнюю республику, а с 1999 года от него перестали приходить какие-либо вести.

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Она также рассказала, что обращалась в военкомат, но там ей сообщили, что часть, в которой служил Алексей, была расформирована, а всех военнослужащих отправили домой. Почему ее брат не смог доехать до Ярославской области, пока неизвестно.

«Мы не раз писали в программу "Жди меня", обращались к женщине одной, вроде гадалки. Она сказала, что Леша жив», — добавила Ирина.

До этого стало известно, что депутат городского совета Ярославля Дмитрий Соколов решил помочь попавшему в рабство Котову и вылетел в Казахстан. Отмечается, вместе с российским консулом он решает вопрос о возвращении Алексея домой.

Ранее казахстанские правоохранители опубликовали видео, на котором 44-летний мужчина, представившийся уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области, утверждает, что находится в неволе, и просит родителей помочь ему выбраться из Казахстана. Позднее полицейские задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и возбудили против него уголовное дело.