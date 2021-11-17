Депутат из Ярославля решил помочь попавшему в рабство в Казахстане россиянину

Депутат Дмитрий Соколов вылетел в Казахстан, чтобы помочь попавшему в рабство россиянину

Депутат городского совета Ярославля Дмитрий Соколов решил помочь попавшему в рабство в Казахстане земляку Алексею Котову. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, передает РИА Новости.

По его словам, Соколов вылетел в Казахстан, чтобы поучаствовать в решении вопроса о возвращении Котова домой.

Материалы по теме Поговорите тут. Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских? Восточный сервис дал сбой. В Казахстане завершилось судебное разбирательство дела российского топ-менеджера

Бабуркин заявил, что семья россиянина ожидает своего родственника дома, а его сестры даже лично хотели приехать и забрать брата из соседней страны.

«Но ситуация разрешилась удачно. В Казахстан вылетел депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Соколов, он в настоящий момент с этим гражданином находится, с ними консул. Они решают вопрос о возвращении Алексея Котова домой», — рассказал омбудсмен.

Бабуркин добавил, что со своей стороны готов оказать любую помощь в возвращении находящегося в Казахстане земляка, а также обеспечить поддержку его семье.

До этого ярославский омбудсмен сообщал, что родители Котова, который 20 лет провел в рабстве в Казахстане, ни разу за эти годы не обращались в полицию по поводу исчезновения сына, пытаясь найти его с помощью гадалок и экстрасенсов.

Ранее казахстанские полицейские опубликовали видеозапись, на которой 44-летний мужчина, представившийся уроженцем деревни Горе-Грязь Гаврилов-Ямского района Ярославской области, заявляет, что находится в неволе, и просит родителей помочь ему выбраться из Казахстана. Позднее правоохранители задержали подозреваемого в незаконном лишении свободы и возбудили в отношении него уголовное дело.