Непристойные действия популярной певицы в рекламе вывели из себя женщин

Популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, снялась в рекламе собственного косметического бренда About-face beauty и подверглась критике в соцсетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Поп-исполнительница снялась в шелковом платье изумрудного цвета с макияжем и серьгами в тон наряда. На размещенном кадре она имитирует движения, совершаемые при мастурбации, а именно, засовывает два пальца в раскрытую косметичку. «Твое сияние, их восторг», — гласит слоган на постере.

Подписчиков вывела из себя новая фотография знаменитости. Они посчитали неприемлемыми непристойные действия Холзи, которая является ярой активисткой феминизма. По их мнению, подобная рекламная кампания сексуализирует и объективизирует женщин.

«В чем прикол делать самой дичайше сексуализированную рекламу, позиционируя себя феминисткой? Эмпауэрмент в том, чтобы привлекать внимание к товару женским телом и сексуальной позой?» — высказалась блогерша vixbunnyx. «Проявлять женскую сексуальность при патриархате — не самое лучшее решение. Ничего феминистичного в такой подаче продукта нет», — согласилась jekamem.

«Бороться с сексуализацией и так тяжко, а становится еще сложнее, потому что даже сама женщина, которая позиционирует себя как феминистка, выставляет свой продукт на продажу таким образом», — заключила юзерша UMIKK0.

Холзи не давала комментариев по поводу произошедшего.

В августе Эшли Франджипани показала тело после родов. Знаменитость сфотографировала растяжки на животе, которые образовались после рождения первенца. На размещенном в соцсети изображении видно, что на нижнюю часть живота Холзи нанесена татуировка Baby («ребенок»).