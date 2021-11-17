Россиянина нашли мертвым у больницы для пациентов с COVID-19

В городе Коркино Челябинской области пациента нашли мертвым рядом с ковидной больницей

В городе Коркино Челябинской области мужчину нашли мертвым у больницы для пациентов с COVID-19. Об этом рассказал источник Ura.ru в силовых структурах.

По словам собеседника издания, инцидент произошел в ночь на среду, 17 ноября. Россиянин тяжело переносил COVID-19, добавил он.

«Предположительно, (...) он хотел выйти из палаты, но вместо этого буквально вышел из окна — и падение с высоты четвертого этажа оказалось смертельным», — рассказал источник в силовых структурах.

Он добавил, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) начали проверку.

Ранее в Оренбурге пожилая россиянка выпала из окна больницы для пациентов с COVID-19. В СКР сообщили, что женщина ушла из палаты на третьем этаже в пять утра. После этого ее тело обнаружили рядом с медицинским учреждением.