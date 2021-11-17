Meta создала перчатку для виртуальной реальности

Компания Meta (бывшее название Facebook) продемонстрировала прототип перчатки для работы в виртуальной реальности. Об этом сообщает издание The Verge.

Девайс был разработан подразделением Meta Reality Labs, инженеры компании работали над прототипом в течение последних семи лет. Показанное устройство представляет из себя перчатку, которая может имитировать прикосновение пользователя к предметам. На внутренней части гаджета расположено 15 ребристых надувных подушечек, которые создают необходимое давление на пальцы пользователя. Передвижение перчатки в пространстве и сгибание пальцев анализируют сенсоры.

В зависимости от ситуации сложная система подает воздух в определенную часть перчатки. У пользователя создается ощущение, будто он действительно касается определенных предметов. В настоящий момент изобретение достаточно громоздко и нуждается в физическом подключении к компьютеру. В Reality Labs собираются сделать перчатку автономной и легкой.

Глава Reality Labs Майкл Абраш (Michael Abrash) описал возможные варианты использования перчатки на примере собаки, которую гладит пользователь. Специалист отметил, что физически носитель VR-перчатки будет получать немного иной опыт: «Однако эмоционально и эмпирически это будет ощущаться как нечто реальное».

В конце октября глава Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta. Также предприниматель сообщил о создании «метавселенной», к которой пользователи будут подключаться в режимах VR (виртуальной) или AR (дополненной реальностей).